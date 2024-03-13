

شريف حمدي



ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت جماعيا في إغلاق جلسة تداولات أمس بعد عدة جلسات من التباين في أداء المؤشرات، لتصل القيمة الرأسمالية للسوق إلى 44 مليار دينار مع وصول حجم السيولة المتداولة لنحو 40.05 مليون دينار.



وجاء ارتفاع المؤشرات جماعيا بنهاية الجلسة مدفوعا بعمليات الشراء وبناء المراكز على شريحة واسعة من الأسهم المنتقاة وتحديدا في السوق الأول الذي يضم الأسهم القيادية بالبورصة.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 35.33 نقطة ليزيد 0.43% إلى 8195.32 نقطة وهي قمة جديدة يحققها السوق، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30.42 نقطة ليزيد بنسبة 0.5% إلى 6112.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام 0.44% بعدما ارتفع بنحو 33.05 نقطة إلى 7473.55 نقطة.