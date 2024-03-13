

عاد تشلسي إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين بفوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2 في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وتناوب على تسجيل ثلاثية تشلسي كل من السنغالي نيكولاس جاكسون (6) وكول بالمر (57) والأوكراني ميخايلو مودريك (76)، في حين سجل هدفي نيوكاسل السويدي ألكسندر إيزاك (43) وجاكوب مورفي (90).



ورفع تشلسي الذي كان قد تعادل أمام مان سيتي 1-1 وبرنتفورد 2-2، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، متأخرا بفارق نقطة عن نيوكاسل العاشر الذي فوت على نفسه بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم فرصة الابتعاد أكثر في الترتيب.



إيطاليا



حقق أودينيزي فوزا ثمينا على مضيفه لاتسيو 2-1 في ختام منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.



ورفع أودينيزي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، مبتعدا عن مراكز الهبوط بفارق أربع نقاط فقط.



على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع.



إسبانيا



خطف ألميريا تعادلا في الدقائق الأخيرة أمام إشبيلية 2-2 ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.



ورفع إشبيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع ألميريا رصيده إلى 10 نقاط في المركز العشرين والأخير.