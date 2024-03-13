

‏أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي قام بتخصيص خط ساخن للتعامل مع حالات التسول بشكل فوري، مؤكدا أن قطاعات الوزارة تبذل جهودا أمنية للتصدي لظاهرة التسول التي تمثل جريمة في حق المجتمع وتسيء إلى المظهر الحضاري.



وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الى التفاعل والتعاون مع جهود الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية: 25589655 - 25589644، ‏أو هاتف الطوارئ (112) الذي يستقبل بلاغاتهم على مدار (24) ساعة، مشددة على أن يكون المواطن خفيرا على وطنه وحريصا على الصالح العام.