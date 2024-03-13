

منصور السلطان



كلّف رجال مباحث الأحمدي بضبط شخصين تهميدا لإحالتهما وآخرين قيد التوقيف، إلى الجهات المختصة على خلفية تهم الاعتداء على رجل أمن واتلاف دورية وتمكين متهم من الهرب وحيازة مخدرات وتعاطيها.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، بأنه خلال تجول إحدى دوريات أمن الأحمدي مساء أول أمس في منطقة الظهر، تم الاشتباه في سيارة تسير بطريقة تعرج، وبعد الطلب من قائدها التوقف حاول الهرب، فتم إجباره على التوقف، حيث اتضح أن السيارة بداخلها 4 أشخاص، وبالاستعلام عنهم اتضح أن اثنين منهم مطلوبان لقضايا جنائية وحبس 12 عاما، وخلال محاولة ضبطهم قاموا بالاعتداء على رجال الأمن وإصابة عسكري بجروح وكدمات قبل هروب اثنين منهم بين المنازل، فيما تم ضبط الاثنين الآخرين، وبتفتيش السيارة عثر على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي، وعليه تم تسجيل قضية اعتداء على رجل أمن وإتلاف دورية الشرطة وتمكين مطلوبين من الهرب وعدم الامتثال لرجال الأمن.