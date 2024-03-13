دارين العلي



وجّه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. سالم الحجرف بوقف قطع المياه عن المواطنين المتخلفين عن السداد في السكن الخاص طوال شهر رمضان المبارك. وقالت مصادر في الوزارة إن من تم قطع المياه عنهم قبل شهر رمضان عليهم مراجعة الوزارة لتسوية أوضاعهم تمهيدا لإرجاع خدمة المياه اليهم مرة أخرى.ولفتت إلى ان قطع المياه عن المتخلفين عن السداد يأتي ضمن الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الكهرباء والماء لتحصيل مديونياتها على المواطنين، والتي تم تحصيل 435 مليون دينار منها ضمن السنة المالية الحالية. وقالت المصادر ان الوزارة خاطبت الجهات الحكومية بسرعة الاستجابة لطلباتها لتحصيل مستحقاتها جراء استخدام الكهرباء والماء قبل انتهاء السنة المالية حرصا على عدم تراكم المديونية وحفاظا على المال العام ولرفع نسب التحصيل.