الهاجري: على جميع الموظفين الحاصلين على مؤهلات دراسية اعتباراً من 2000/01/01م إرفاق شهاداتهم الدراسية



أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري تعميما إداريا يقضي بفحص الشهادات الدراسية للموظفين في الوزارة من المواطنين والمقيمين، وجاء في التعميم:



بالإشارة إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2023116465 والمؤرخ 2023/11/28م والمتضمن ضرورة تزويده بحصر للأسماء وبيانات موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم من تاريخ 2000/01/01م وحتى تاريخه من المواطنين والمقيمين.



وفي ذات السياق أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتطوير د.منيف الهاجري أن وزارة الأوقاف اطلقت منصة خاصة لفحص المؤهلات الدراسية، سواء كانت للموظفين المواطنين او المقيمين عملا بكتاب الديوان الخاص بشأن فحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين.



وقال د.الهاجري: إن الوزارة ستعمل على تنفيذ كتاب ديوان الخدمة المدنية الرامي إلى حصر أسماء وبيانات موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة وحصلوا على مؤهلاتهم من تاريخ 2000/01/01م من المواطنين والمقيمين وذلك على شكل (اكسل).



وطالب جميع الموظفين من المواطنين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات دراسية اعتبارا من 2000/01/01م وحتى تاريخه بمراعاة ما يلي:

أ- أن يرفق مع الشهادة الدراسية ما يفيد معادلتها من وزارة التعليم العالي، إذا كان المؤهل من خارج الكويت.



ب - على الرئيس المباشر متابعة موظفيه للتأكد من قيامهم بإدخال البيانات المطلوبة، وأهمها بيانات شهاداتهم الدراسية على النافذة المخصصة مرفقا بها الشهادات والمعادلات إن وجدت في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا التعميم على أن يتحمل الموظف المسؤولية القانونية في حالة التأخر وعدم القيام بإدخال البيانات المطلوبة والواردة بالنافذة المشار إليها خلال الفترة المحددة.



وأشار د.الهاجري إلى أن كتاب ديوان الخدمة له من الأهمية الأمر الذي يحتم على الوزارة ضرورة موافاته بالبيانات واعتبار ذلك التزاما بما لا يجوز التنصل منه بأي حال من الأحوال ورغبة من الوزارة في موافاة الديوان بطلباته وتسهيل على الموظفين من المواطنين والمقيمين بإدخال البيانات المطلوبة وفقا للنموذج الموضح بكتاب الديوان المشار إليه سلفا، فقد تم إعداد نافذة جديدة «تحديث بيانات المؤهلات الدراسية» تحتوى على كافة البيانات المطلوبة من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن الشهادات الدراسية وتم إدراجها على بوابة الأوقاف الإلكترونية.