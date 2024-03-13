ما قام به الفريق يعد فخراً للبلاد ونقطة مضيئة تسجل في تاريخ هذا الطاقم وأبناء وأجيال الكويت

استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي في قصر بيان رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير وفريق الجمعية الطبي التطوعي العائد من قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة.

حضر المقابلة وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب اللقاء بمبادرة الفريق الطبي التطوعي التي تعبر عن ديدن الكويت التي تناصر كل محتاج وشخص يقع عليه الظلم، خاصة الظلم الذي وقع على أشقائنا في دولة فلسطين من قبل الاحتلال الهمجي.

ولفت سموه إلى أن ما قام به الفريق الطبي الكويتي يعد فخرا للبلاد ونقطة مضيئة تسجل في تاريخ هذا الطاقم وأبناء وأجيال الكويت بمساهمتهم في رفع اسم بلادهم عاليا.