كشفت نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي - مصر، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، عن ارتفاع صافي أرباح البنك بنحو 67%، ليسجل 2.803 مليار جنيه مصري مقابل 1.682 مليار جنيه مصري خلال عام 2022. ونما صافي الأرباح التشغيلية بنحو 82% خلال العام الماضي ليسجل 3.924 مليارات جنيه مصري، مقابل 2.162 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022. وعلى صعيد المركز المالي للبنك، ارتفع إجمالي أصول البنك بمعدل 29% ليسجل 97.606 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 75.603 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022. وسجل صافي الدخل من العائد 4.088 مليارات جنيه مصري مقارنة بـ 2.749 مليار جنيه مصري في عام 2022 بزيادة قدرها 49%. ويرجع هذا النمو الملحوظ في الأرباح إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض بنحو 39% ليصل إلى 49.480 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 35.610 مليار جنيه مصري خلال عام 2022، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 26% ليصل إلى 83.064 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 66.153 مليار جنيه مصري في نهاية 2022.



وتعليقا على هذه النتائج، قال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر: «الأداء الاستثنائي للبنك بنهاية العام الماضي يؤكد التزامنا المستمر بتنفيذ إستراتيجيتنا التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، ويعكس رؤيتنا المستقبلية الإيجابية للقطاع المصرفي المصري الذي يتيح فرصا استثمارية واعدة».



وأضاف معرفي أن البنك الأهلي الكويتي - مصر قام باتخاذ العديد من الخطوات المدروسة التي تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، لمواجهة التحديات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وأشاد بأداء فريق الإدارة التنفيذي الاحترافي الذي أدى إلى نمو الأرباح، مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية للبنك، شاكرا أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة بالبنك. وشدد على سعي البنك الأهلي الكويتي - مصر، إلى تكثيف جهوده لتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي وتلبية احتياجات العملاء برؤية واضحة تتمثل في تقديم أفضل الخدمات الرقمية، وضمان أعلى قدر من السرعة والراحة والدقة للعملاء، وزيادة قاعدة العملاء والاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة متميزة تتسم بالسلاسة والمرونة وتضمن رضا عملاء البنك باستمرار. وكشف معرفي أن البنك الأهلي الكويتي - مصر واصل خلال عام 2023 خطته الطموحة للتوسع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ضمن إطار حرصه على الوصول بخدماته المصرفية لمختلف شرائح العملاء وجذب فئات جديدة منهم إلى عائلته المتنامية باستمرار. وذكر أن فروع البنك الأهلي الكويتي - مصر باتت متوافرة في السوق المصري من خلال 45 فرعا تغطي مختلف المحافظات، وأنه يحرص باستمرار على تطوير حلوله المصرفية لتجاوز توقعات العملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، مبينا أنه تمكن من خلال ابتكار المنتجات الجديدة من إثبات نفسه كشريك مفضل لهم في السوق المحلي.



من جهته، أكد خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، أن البنك نجح في تحقيق نمو في جميع مؤشرات الربحية، مما يؤكد قوة مركزه المالي، بحيث سجلت أرباحه قبل الضريبة نموا ملحوظا بنسبة 72% لتسجل 3.8 مليارات جنيه مصري. وذكر أن البنك تقدم بخطى ثابتة خلال العام الماضي الاستثنائي بفضل إستراتيجيته المرنة التي مكنته من مواكبة متغيرات المشهد الاقتصادي، لافتا إلى أنه نجح باقتناص الفرص الاستثمارية، ومؤكدا جدارته للمنافسة في القطاع المصرفي المصري.وأشاد السلاوي بجهود جميع العاملين في البنك، مؤكدا أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام، ومثنيا على الدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي، في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا. وأوضح أن نظرة البنك المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن استقرار الوضع الاقتصادي، بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتجاوز الأزمات والنهوض بالاقتصاد المحلي. وتابع: يأتي ذلك في وقت ترتكز إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي - مصر، على رفع مؤشرات الأداء المالي، وتطوير مهارات العاملين بالبنك، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء، وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، لتقديم تجربة تتسم بالسهولة والمرونة، مما يضمن استمرار البنك بتحقيق أهدافه الطموحة، ومواصلة ريادته في القطاع المصرفي المصري.