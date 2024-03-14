نقل موقع «الوطن» المقرب من الحكومة السورية أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون سيحط في دمشق مطلع الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق يومين.



وأفاد الموقع بأنه من المقرر أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، والسفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سورية ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سورية حسين أكبري.



وكشف ان المباحثات ستتركز حول انعقاد تاسع جولات «اللجنة الدستورية»، والتي طالب المبعوث الأممي بانعقادها في جنيف، في حين كانت كشفت دمشق على لسان مندوبها بالأمم المتحدة قصي الضحاك أنها قدمت له مقترحا بناء لعقد الجولة «الدستورية»، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة هذا المقترح خلال زيارة بيدرسون إلى دمشق.