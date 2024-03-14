

فك أرسنال الإنجليزي نحسا لازمه طويلا عندما بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على بورتو البرتغالي بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-0) أمس الأول في لندن، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010، في حين كان برشلونة الإسباني على الموعد بفوزه على نابولي الإيطالي 3-1.



ولحق الفريقان بأندية باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومان سيتي الإنجليزي في ربع النهائي، وتسحب قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي الجمعة المقبل.



في المباراة الأولى، سجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد (41)، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بورتو بالنتيجة ذاتها.



وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها أرسنال ربع النهائي منذ موسم 2009-2010 علما بأنه خرج في ثمن النهائي في آخر 7 مشاركات.



وأعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن سعادته بعد تأهل فريقه، وقال:«أنا سعيد للغاية، لقد مرت 14 عاما، وهي فترة طويلة بالنسبة لناد مثل أرسنال، هذا يظهر مدى صعوبة الأمر»، مضيفا: كان علينا حقا أن نضغط للعثور على اللحظة السحرية في النهاية، لقد بدأنا في خلق طاقة لا تصدق في الملعب، كنا جميعا نبذل قصارى جهدنا لإنجاز ذلك، وقد فعلنا ذلك معا.



وبلغ برشلونة الدور ربع النهائي لأول مرة منذ موسم 2019-2020، عقب فوزه على ضيفه نابولي 3-1 على الملعب الأولمبي في مونتجويك بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.



وتمكن الفريق الكاتالوني من تحقيق فوزه الأول في الأدوار الإقصائية بعد أربع مباريات تعادل في اثنين منها وخسر مثلهما، وذلك لأول مرة أيضا منذ فوزه على نابولي بالذات 3-1 في إياب ثمن النهائي ضمن موسم 2019-2020. سجل فيرمين لوبيز (15) والبرتغالي جواو كانسيلو (17) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (83) لبرشلونة، والكوسوفي أمير رحماني (30) لنابولي.



وقد بدأ برشلونة المباراة بالشابين الواعدين لامين جمال (16 عاما) وباو كوبارسي (17 عاما) ليصبح أول فريق يبدأ مباراة بلاعبين أقل من 17 عاما في مباراة إقصائية ضمن دوري الأبطال، وفقا لأوبتا للإحصاءات.



من جانبه، وجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الشكر للاعبيه عقب الانتصار، وقال: «لقد لعبنا مباراة رائعة، وسيطرنا في لحظات عديدة، فخور جدا باللاعبين، وقلت بالفعل إنهم اتخذوا خطوة للأمام، بعد إعلاني الرحيل»، مضيفا لقد تلقينا انتقادات غير عادلة، وأظهرنا أننا قادرون على المنافسة في أوروبا.