

مبارك الخالدي



تغادر البلاد اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم متجهة إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي قصير يمتد حتى 19 الجاري تحضيرا لمواجهة بطل آسيا قطر في 21 الجاري بالدوحة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم والمقررة إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027، اذ يرأس بعثة منتخبنا عضو مجلس إدارة الاتحاد منصور باشا والتي تضم أعضاء الجهازين الفني والإداري و24 لاعبا اختارهم المدرب البرتغالي روي بينتو.



وسيخوض «الأزرق» في معسكره برنامجا تدريبيا مكثفا يغادر بعدها دبي في 19 الجاري متوجها إلى الدوحة لمواجهة «العنابي» على أن تعود البعثة إلى البلاد عقب المباراة مباشرة ليدخل معسكرا داخليا لاستقبال قطر مجددا في مباراة الجولة الرابعة المقررة في 26 الجاري.



الجدير بالذكر أن قطر تتصدر ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط، بينما يحمل «الأزرق» في جعبته 3 نقاط بخسارته من الهند التي تحمل نفس الرصيد من النقاط وفوز على أفغانستان 4-0.



الأولمبي إلى أبوظبي



وفي جانب آخر، يغادر وفد منتخبنا الأولمبي إلى أبوظبي لإقامة معسكر يستمر حتى 26 الجاري، حيث يرأس بعثة المنتخب عضو مجلس الإدارة جمال العتيبي، وذلك في إطار برنامج تجهيز المنتخب لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في قطر الشهر المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات أوزبكستان وفيتنام وماليزيا.



وقد اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة المدرب البرتغالي اميليو بيكسي قائمة من 23 لاعبا للانضمام إلى المعسكر الذي تتخلله مباراة ودية أمام منتخب البحرين.































