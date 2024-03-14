بيروت - داود رمال



أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، «إطلاق مخطط إعمار وتطوير مرفأ بيروت، موجها الشكر للدولة الفرنسية التي أعدت ذاك المخطط وأنجزته للنهوض مجددا بالمرفأ الحيوي بغية دعم الاقتصاد اللبناني ومواكبة نهوضه».



وشدد في كلمة له من حرم المرفأ على، أن «الدعم المستمر للبنان في كافة المجالات ليس غريبا على فرنسا التي تربطها بوطننا علاقات تاريخية وطيدة نفتخر بها».



وأشار ميقاتي إلى، أن «المشروع المرتبط بإعمار وتطوير المرفأ سيأخذ طريقه إلى التنفيذ في أسرع وقت، سواء من خلال مساهمات خارجية نتطلع إلى توافرها، أو من إيرادات المرفأ». وأضاف «هذا المشروع بإذن الله سيسلك طريقه إلى التنفيذ».



ووجه ميقاتي تحية إلى أرواح ضحايا انفجار المرفأ، متمنيا أن «يتغمدهم الله برحمته ويبلسم جراح ذويهم وأهلهم».



وفي ما خص جريمة المرفأ، أكد ميقاتي على، «أهمية استئناف التحقيق في الملف لإحقاق الحق والعدالة».



وتابع إن «ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، لكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على البحر الأبيض المتوسط وإلى العمق العربي. وإننا عازمون أن يبقى مرفأ بيروت منارة لهذا البلد وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل الموانئ اللبنانية الأخرى».