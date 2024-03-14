بلغ الهلال السعودي الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن جدد فوزه إيابا على مواطنه الاتحاد 2-0 أمس الأول في جدة محققا رقما قياسيا من الانتصارات المتتالية لفريق كرة قدم للرجال في مختلف المسابقات بلغ 28 فوزا.



وسجل ياسر الشهراني (61) والبرازيلي مالكوم (90+5) هدفي الهلال.



وكانت مباراة الذهاب في الرياض انتهت بفوز الهلال بالنتيجة ذاتها أيضا ليضرب موعدا في نصف النهائي مع العين الإماراتي الذي أخرج النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بركلات الترجيح الاثنين، بعد أن تبادلا الفوز ذهابا لصالح العين 1-0 وإيابا في مصلحة النصر 4-3 بمباراة مثيرة خاض فيها الفريقان وقتا إضافيا وركلات ترجيح.



وحقق الهلال فوزه الثامن والعشرين تواليا في مختلف المسابقات لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع فريق نيو ساينتس الويلزي حققه بين 14 أغسطس 2016 و30 ديسمبر 2016. وجاءت انتصارات الهلال على الشكل التالي: 16 في الدوري السعودي، 9 في دوري أبطال آسيا الذي أحرز لقبه أربع مرات قياسية و3 في كأس الملك المحلية.