المطيري: استمرار الأنشطة الخيرية يساهم في توطيد العلاقات الطيبة بين الشعبين الكويتي والمصري الشقيقين



القاهرة: واصل المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة للعام الـ 37 على التوالي تنفيذ مشروع «ولائم الإفطار» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال «قوافل الخير» التي يتم تسييرها إلى مختلف المحافظات المصرية.



وقالت مديرة المكتب سلوى العنزي، في تصريح لـ «كونا» اليوم الأربعاء، إنه تم تجهيز وتسيير القوافل التي تقوم بنقل الدفعة الأولى من السلال الغذائية الرمضانية إلى 11 محافظة من الوجهين البحري والقبلي في مصر بتمويل من «بيت الزكاة» الكويتي.



وأضافت العنزي ان هذه «المبادرة الطيبة» تأتي ضمن الأنشطة الدورية التي يحرص المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة على تنفيذها في شهر رمضان من كل عام بهدف تحقيق التراحم والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وللتخفيف عن كاهل الأشخاص الأكثر احتياجا في مصر.



وأوضحت أن السلة الرمضانية الواحدة تحتوي على 12 كيلو غراما من المواد الجافة التي تحتاجها الأسرة وهي: الأرز والمعكرونة واللوبياء والعدس والفول والصلصة والزيت.



وأكدت مدير المكتب الكويتي أن استمرار مثل هذه الأنشطة الخيرية يساهم في توطيد العلاقات الطيبة بين الشعبين الكويتي والمصري الشقيقين.