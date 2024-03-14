عبدالعزيز الفضلي

في إطار حرص وزارة التربية على تسهيل الإجراءات على منتسبيها، وفي ضوء النشرة الخاصة بفحص الشهادات الدراسية فوق الثانوية للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة منذ 1/ 1/ 2000، أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف متروك المطيري عن تمديد فترة السماح لتحميل الوثائق المطلوبة لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لضمان تمكين جميع الموظفين المعنيين من الامتثال لهذه الإجراءات.

ودعا المطيري كل العاملين في وزارة التربية إلى تحميل صورة ضوئية من جميع الشهادات فوق الثانوية الخاصة بهم (دبلوم - بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه) والحاصلين عليها قبل أو أثناء الخدمة، سواء من داخل أو خارج الكويت، وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة وعبر موقع الوزارة الرسمي.

كما طالب المطيري من الموظفين الذين حصلوا على معادلات من وزارة التعليم العالي لشهاداتهم الدراسية الصادرة من خارج الكويت بتحميل صور ضوئية من تلك المعادلات أيضا خلال الفترة المحددة مع الالتزام التام بكل الإجراءات المعلنة.

وأوضح المطيري أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للسياسات العامة للدولة وتوجهاتها للتحقق من صحة الشهادات الدراسية، وتماشيا مع قرارات ديوان الخدمة المدنية، متمنيا من جميع الموظفين في وزارة التربية الالتزام الكامل بتلك الإجراءات، مثمنا تعاون الجميع في هذا الشأن لضمان سير العمل بسلاسة وفاعلية.