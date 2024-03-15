بداح العنزي



دعت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان إلى إضافة مسمى مفتش خدمات بلدية إلى وظائف التفتيش في البلدية.



وقالت د.المشعان في كتاب إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية: تهديكم البلدية أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا بالخير، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ولتمكين البلدية من أداء دورها وفق قانون البلدية 33 لسنة 2016 وما تقدمه من خدمات على كافة المناطق، خاصة مع الزيادة السكانية وما نشهده من التوسع العمراني وما يتبعه في تغطية الدور الرقابي لرفع كفاءة العمل الميداني في تطبيق لوائح البلدية المختلفة، ونظرا لتقدم العديد من مفتشي البلدية مؤخرا الذين يقومون بالدور الرقابي في كافة الأنشطة لالتحاقهم بالعمل لدى وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك التقاعد ممن أكملوا السن القانونية.



وأضافت: وحيث ان خريجي الدورات التدريبية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تخصص تفتيش خدمات شامل والعاملين حاليا في البلدية قاموا بدراسة كافة لوائح الخدمات البلدية خلال مدة الدراسة بالتعليم التطبيقي والتدريب سنتين، وتمت دراسة المواد في اللوائح التالية:



٭ لائحة النظافة.



٭ لائحة الإعلانات.



٭ عقود النظافة.



٭ لائحة الأسواق.



٭ لائحة الإعلانات.



٭ التلوث.



وبناء عليه، تتقدم البلدية بطلب إضافة مسمى «مفتش خدمات بلدية» ضمن جدول وظائف التفتيش المساندة المتدرجة فنيا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2012، حيث إن هذا المسمى يندرج في التوصيف الوظيفي - للمسميات الوظيفية الى أنواع التفتيش الرئيسية التالية: (تجاري - صناعي - تعاون - أوزان ومقاييس - عمل - حماية بيئة - خدمات فندقية - مصنفات فنية - أغذية «تشمل أعمال تفتيش المواد الغذائية واللحوم والمخبز» - نظافة «تشمل أعمال نظافة الشوارع وإشغالات الطرق وردم النفايات وأزراب الماشية - وتفتيش صالونات والإعلانات»)، وبما ان أنواع التفتيش الخاصة بأعمال البلدية، قد تمت دراستها لخريجي دورة التعليم التطبيقي في دورة تفتيش خدمات البلدية دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة أو دورة بعد المتوسطة.



ومن خلال ذلك، يمكن إضافة المسمى «مفتش خدمات البلدية» ضمن الجدول المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2012 بالجهات والوظائف المقرر لها المكافأة التشجيعية نظير استخدام شاغليها لوسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأديتهم واجبات وظائفهم والمحدد لبلدية الكويت التالي:



٭ الأغذية وقد انتقلت الى الهيئة العامة للغذاء.



٭ نظافة.



٭ حماية بيئة.



٭ وتمت إضافة الإعلانات ومعقب معاملات قضائية.



وحيث إن خريجي الدورات المشار إليها تفتيش خدمات البلدية قد تم تعيينهم لدى البلدية، اما مفتش إعلانات أو مفتش نظافة بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية لعدم وجود مسمى (مفتش خدمات بلدية)، ويتقاضون المكافأة التشجيعية بدل انتقال، وقد تم التنويه بأن البرنامج الدراسي لخريجي تلك الدورات قد اشتملت على المواد التخصصية في لوائح البلدية.



ولسد العجز الحاد في القائمين على الرقابة الميدانية في التفتيش على مجال النظافة والأسواق والإعلانات والمحلات وتقديم الخدمات من قبل مفتش يحمل مسمى «مفتش خدمات بلدية».



وعليه، نأمل عرض موضوع إضافة مسمى «مفتش خدمات بلدية» الى المسميات بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2012 والقرار رقم 17 لسنة 2012 على مجلس الخدمة المدنية بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.