أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بجولات ميدانية للكشف على سريان التراخيص الصحية وإعلانات المحلات ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والإعلانات. وقالت ان الفريق الرقابي التابع لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الأحمدي نفذ جولات تفتيشية للكشف عن تراخيص المحلات والإعلانات واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم في هذا الخصوص. وفي هذا السياق هدفت الجولات الميدانية المكثفة لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بتنفيذها في المحافظة. وأكدت أن الجولات الميدانية أسفرت عن تحرير 31 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد الإعلان وإقامة إعلان تعريفي بدون ترخيص وإضافة إعلان بدون ترخيص واستغلال مساحات وساحات بدون ترخيص من البلدية ومخالفة اشتراطات الترخيص الصادر على أساسها من البلدية.