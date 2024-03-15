محمود عيسى



ذكرت صحيفة ذا كوريان ايكونوميك دايلي ان شركة دايوو الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات وقعت اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار من 3 بنوك كويتية هي البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الكويتي وبنك برقان، حسبما ذكرت شركة الإنشاءات الكورية الجنوبية الكبرى أمس.

وتأتي الصفقة في أعقاب بيع سندات بقيمة 112 مليون دولار في سنغافورة في أوائل مارس وإصدار سندات إسلامية بقيمة 200 مليون دولار في الكويت العام الماضي.

وسيستخدم القرض البالغة مدته ثلاث سنوات في تمويل العمليات التجارية للشركة الكورية في الشرق الأوسط. وفي تعقيبه على الاتفاقية، قال رئيس القسم المالي في شركة دايوو لي يونغ هي «لطالما كانت الكويت حجر الزاوية في محفظة التمويل لشركة دايوو للهندسة والإنشاءات.

ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لنصبح قوة عالمية في مجال البناء». وقالت الصحيفة الكورية الجنوبية إن الاتفاقية تعقب عملية بيع الشركة سندات بقيمة 150 مليون دولار سنغافوري (112.5 مليون دولار) في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم ضمان السندات غير المضمونة من الدرجة الأولى والبالغة مدتها خمس سنوات وبمعدل فائدة 3.88%، من قبل وحدة ضمان الائتمان والاستثمار، وهي صندوق ائتماني تابع لبنك التنمية الآسيوي.