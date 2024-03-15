

الدوحة - فريد عبدالباقي



تترقب الجماهير القطرية إعلان قائمة «العنابي» الذي يستعد لخوض مباراته المرتقبة أمام منتخبنا الوطني «الأزرق» الخميس 21 الجاري بستاد جاسم بن حمد بنادي السد في ثالث جولات المجموعة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، في مجموعة تضم أيضا الهند وأفغانستان.



ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز، أسماء اللاعبين عقب انتهاء مباريات الجولة الـ 18 من الدوري القطري والتي تنطلق اليوم حتى الأحد المقبل، وستشهد قائمة العنابي تغييرات طفيفة عن التشكيلة التي توجهت بلقب كأس آسيا قطر 2023 الأخيرة.



هذا، وستعيش الجماهير القطرية أمسية رمضانية مثيرة، عندما تنطلق الجولة الـ 18 من الدوري القطري، حيث يستضيف السد (المتصدر 37 نقطة) بملعبه جاسم بن حمد، فريق معيذر (الحادي عشر وقبل الأخير 11 نقطة) في 9:30 مساء، وبنفس التوقيت يحل الشمال (التاسع 18 نقطة) ضيفا على الدحيل (السابع 19 نقطة) بملعبه عبدالله بن خليفة.



وتستكمل الجولة غدا بـ «ديربي الهلال» والذي يجمع بين الأهلي (الثامن 19 نقطة) والعربي (الخامس 22 نقطة) على ستاد الثمامة، وأم صلال (السادس 20 نقطة) يلتقي مع الوكرة (الرابع 31 نقطة) على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، بينما تختتم الجولة الأحد بمباراتي المرخية (الثاني عشر والأخير 8 نقاط) مع نادي قطر (العاشر 13 نقطة) بستاد حمدالكبير بالنادي العربي، والإثارة ستكون حاضرة بالقمة الكلاسيكية والتي تجمع بين الغرافة (الوصيف 34 نقطة) بضيفه على ستاد ثاني بن جاسم فريق الريان (الثالث 32 نقطة) في صراع على وصافة الدوري.