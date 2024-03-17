عبدالكريم العبدالله



اعتمدت اللجنة العليا للحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد الوفد المشارك لهذا العام في فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية التابع لوزارة الصحة، بحيث يكون 70 عضوا فقط، حيث حددت تواريخ سفر وعودة البعثة من الديار المقدسة، ليكون موعد الذهاب في الاول من يونيو المقبل، والعودة 21 منه.



وتفتح وزارة الصحة باب تقديم طلبات الموظفين الراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج وبالكادر الطبي لحملات الحج، اليوم الاحد 17 مارس حتى الخميس 21 منه وذلك «أونلاين» من خلال رابط إلكتروني خصصته الوزارة. واشترطت «الصحة» للالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج ان يكون المتقدم «كويتي الجنسية»، أما المتقدمون لحملات الحج فلا مانع أن يكونوا من الجنسيات الأخرى.



وحول شروط الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، قالت الوزارة على الاطباء الراغبين في الالتحاق أن يكونوا أصحاب تخصصات الباطنة أو أحد فروعها: طب العائلة وممارس عام وطب طوارئ جراحة ـ باطنة، وأن يكون لديهم ترخيص مزاولة مهنة صالح في الكويت، فضلا عن أن يكون المسمى الوظيفي مسجلا فما فوق. أما بالنسبة للصيادلة والتمريض والتفتيش الصحي وفنيي الطوارئ الطبية، فيجب ان يكونوا حاصلين على دبلوم دراسي في التخصص فما فوق، وعاملين في وزارة الصحة ولديهم ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، أما الإداريون فيجب ان يكونوا موظفين بمدة لا تقل عن 5 سنوات خبرة، علما بأن المستندات المطلوبة صورة عن البطاقة المدنية وصورة ترخيص مزاولة المهنة و2 صورة ضوئية خلفية بيضاء وصورة من جواز السفر.



فريق الخدمات الطبية



وفي سياق متصل، أكدت مصادر لـ«الأنباء» أن اختيار الرئيس ونائبه لفريق الخدمات الطبية وصدور قرار بأعضاء بالفريق الطبي سيكون خلال اسابيع بعد حصر الأسماء واختيار من تنطبق عليهم الشروط.