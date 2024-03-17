أهابت «البلدية» بأصحاب المخيمات الربيعية إلى الالتزام بإزالتها طواعية بعد انتهاء فترة التخييم الرسمية الجمعة 15 مارس. وقالت «البلدية» إن فرقها الرقابية ستباشر أعمال إزالة المخيمات غير الملتزمة اعتبارا من اليوم الأحد، مؤكدة أن فترة التخييم لن تمدد إلى نهاية شهر رمضان المبارك بعد أن تلقت لجنة المخيمات كتابا رسميا من الهيئة العامة لشؤون البيئة بعدم موافقتها على التمديد. وأوضحت انه لن يسمح بإقامة مخيمات في البر بعد هذا التاريخ، ونهيب بأصحاب المخيمات إلى ضرورة ترك موقع المخيم نظيفا بعد الإزالة للحصول على شهادة نظافة صادرة من هيئة البيئة كشرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين 100 دينار وإيداعه في حساب صاحب الترخيص بعد تقديمه طلب استرداده في «البلدية».