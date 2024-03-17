

عبدالعزيز الفضلي



بعد أن قامت وزارة التربية بتطبيق البصمة بشكل تجريبي على الادارات المدرسية لمعالجة أي مشاكل فنية قد توجد في أجهزة اثبات البصمة، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الوزارة ستقوم بإعادة بصمــــة بعض العاملين في المــدارس بسبب ظهور بعض المشاكل الفنية في اجهزة البصمـــة، مشيـرة إلى انه بعد التدقيق والمراجعة اتضح ان هناك بعض الامور التي تحتاج إلى معالجة.



وأوضحت المصادر انه ستتم اعادة بصمة بعض العاملين بدءا من اليوم الاحد في قسم دعم المستفيدين في المناطق التعليمية، مشيرة إلى ان الوزارة تعمل جاهدة على السعي في تطبيق هذا المشروع الحيوي والمهم على جميع موظفيها بمن فيهم الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس.



من جانب آخر، دعت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي مدارس المرحلة الثانوية بنين وبنات في التعليم العام والخاص والنوعي إلى المشاركة في المسابقة الثقافية التي تنظمها جمعية الكشافة الكويتية وتحمل اسم المرحوم جاسم القطامي، مشيرة في نشرة عممتها إلى ان المسابقة ستبدأ 18 الشهر الجاري في مقر جمعية الكشافة بمنطقة حولي.