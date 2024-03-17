بداح العنزي



وافقت البلدية على مبادرة التبرع المقدم من البنك الكويتي التجاري لإصلاح الجزء السفلي لدروازة عبد الرزاق.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في كتابه الذي سيبحثه المجلس البلدي غدا الاثنين إن الموافقة على قبول التبرع المقدم من البنك التجاري الكويتي بتقديم دعم مالي بمبلغ 650.000 دينار للمساهمة في أعمال ترميم نفق وشارع دروازة العبد الرزاق أسفل النفق، وذلك بسبب الأضرار الإنشائية التي طالته، على أن يتولى البنك التجاري تحمل كل تكاليف المبادرة بما في ذلك تكلفة التصميم والتنفيذ والإشراف واستخراج التراخيص اللازمة وكل ما يرتبط بالمبادرة حتى الانتهاء من تنفيذها.



وأضاف الدبوس: تقدم البنك التجاري بمبادرة المساهمة في أعمال ترميم نفق وشارع دروازة العبد الرزاق بدعم مالي مقداره 650.000 دينار، وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء باجتماعه رقم 2024/9 المنعقد بتاريخ 2024/3/4 على قبول التبرع المقدم البنك بتقديم دعم مالي بمبلغ 650.000 دينار للمساهمة في أعمال ترميم نفق وشارع دروازة



العبد الرزاق أسفل النفق.



وأشار إلى أن الرأي الفني تضمن التالي: الموافقة على مبادرة البنك التجاري الكويتي وقبول التبرع المقدم بمبلغ 650.000 دينار للمساهمة في أعمال ترميم نفق وشارع دروازة العبدالرزاق أسفل النفق، عملا بأحكام المادة 21 فقرة 13 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 والتي أشارت إلى اختصاص المجلس البلدي بقبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.