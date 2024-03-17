قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود إن كلتا التجربتين الكويتية والإماراتية في تمكين المرأة ودفع مساعيها رائدتان على المستوى الدولي وتستحقان الثناء.



جاء ذلك أثناء اجتماع الوزير الشيخ فراس الصباح مع نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى المري في مقر الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك الاثنين الماضي وتستمر حتى 22 مارس الحالي.



كما استعرض السعود التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها على نطاق واسع. وأكد الوزير الصباح في كلمته أن المرأة الكويتية أصبحت تؤدي أدوارا حيوية تسهم في دفع المؤسسات المحلية وأجهزة القطاعين العام والخاص.