

علي إبراهيم



كشف رئيس قطاع الاتصالات في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عامر حيات، لـ «الأنباء» عن أن الكويت ترتبط بشبكة الانترنت من خلال 5 كيبلات دولية، تشكل منظومة وسائط النقل الفنية لحركة الانترنت والبيانات دوليا ومحليا فيما يجري العمل على رفع عددها إلى 8 كيبلات دولية من خلال إنزال 3 كيبلات جديدة بالكويت. وأشار حيات إلى أن الكيبلات التي تربط الكويت بشبكة الانترنت الدولية نوعان: الأول منهما البحري وترتبط الكويت من خلالها بـ 2 من الكيبلات، والآخر بري وترتبط الكويت بالشبكة من خلاله بـ 3 كيبلات.



ولفت إلى أنه لجهة الكيبلات البحرية فترتبط الكويت بشبكة الانترنت من خلال الكيبل البحري الدولي فالكون «FALCON»، بالإضافة إلى الكيبل البحري الدولي جي بي آي «GBI».



وذكر أن الكيبلات الثلاثة البرية مترابطة بشركات المشغلين في المملكة العربية السعودية وهو كيبل شركة اتحاد موبايلي السعودية الذي يمر بمنفذ النويصيب ومنفذ السالمي، وكيبل شركة الاتصالات السعودية stc والذي يمر بمنفذ النويصيب ومنفذ السالمي، وكيبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي الذي يمر بمنفذ النويصيب.



بدوره، أكد مدير إدارة الوصلات الدولية في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. جمال صادق، أن تلك الكيبلات تربط الكويت بالشبكة الدولية ولا تستخدم الأراضي الكويتية كوسيلة للمرور فقط، وهو ما يعظم استفادة الكويت من موقعها إذ ان ارتفاع عدد الكيبلات التي ترتبط بالكويت يؤمن استمرار خدمات الانترنت بكفاءة عالية.



وأشار صادق إلى انه وفقا لأحدث تقارير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن إجمالي سعات الكيبلات الخمسة التي تعمل حاليا يبلغ نحو 8580 غيغا بت في الثانية.



وتبلغ سعة الكيبلات الـ 3 البرية نحو 3830 غيغا بت في الثانية، من بينها السعة الإجمالية لكيبل شركة اتحاد موبايلي السعودية تصل إلى نحو 400 غيغا بت.



أما سعة كيبل شركة الاتصالات السعودية stc فتصل إلى 3030 غيغا بت، وتبلغ سعة كيبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي 400 غيغا بت.



وتبلغ سعة الكيبلين البحريين الدوليين في الكويت نحو 4750 غيغا بت، من بينها 2050 غيغا بت للكيبل البحري الدولي فالكون، و2700 غيغا بت للكيبل البحري الدولي جي بي آي.