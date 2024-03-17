

وقّع البنــــك الأهــلي الكويتي والبنك التجاري الكويتي وبنك برقان اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة «Daewoo» للهندسة والإنشاءات بقيمة 250 مليون دولار على فترة استحقاق تمتد حتى 3 سنوات، وسيتم استخدام التسهيلات الائتمانية الجديدة لخدمة الأغراض العامة لشركة Daewoo للهندسة والإنشاءات، وتعزيز رأسمال الشركة لتلبية متطلبات مشاريعها الإقليمية.



وتم الترتيب لهذه التسهيلات المشتركة من خلال شراكة بين البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الكويتي باعتبارهما المنسقين الرئيسيين المكلفين بالترتيب لها والمشاركة في إدارة دفاتر الإصدار، وشارك بنك برقان من جهته في هذه الصفقة باعتباره الممول الأصلي، في حين سيكون البنك التجاري الكويتي الوكيل لهذه التسهيلات.



وأقيم حفل توقيع الاتفاقية الجديدة بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي ـ الكويت لؤي مقامس، ومدير عام إدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل بالبنك الأهلي ياسمين سلامة، والرئيس التنفيذي في البنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ، ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية الدولية في البنك التجاري كونال سينغ، والرئيس التنفيذي في بنك برقان ـ الكويت فاضل عبدالله، ومدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان محمد نجيب الزنكي، ورئيس إدارة التمويل ونائب الرئيس التنفيذي في شركة دايو للهندسة والإنشاءات يونغ هي لي، ومدير عام ورئيس إدارة التمويل في شركة دايو للهندسة والإنشاءات سونج كون باي، ونائب مدير عام ورئيس إدارة الخدمات التجارية والمقاولات في شركة دايو للهندسة والإنشاءات سونجين أوه.



وبهذه المناسبة، قالت ياسمين سلامة مدير عام إدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل في البنك الأهلي الكويتي «يسعدنا إغلاق هذه الصفقة الجديدة مع شركة Daewoo للهندسة والإنشاءات، الشركة الرائدة في كوريا الجنوبية، والتي تعكس التزامنا بدعم وتعزيز مكانتنا كشركاء داعمين لعملائنا في عملياتهم المالية واللوجستية».



وأضافت سلامة أن الشراكات التي يعقدها البنك الأهلي الكويتي سواء مع الشركات متعددة الجنسيات أو مع المؤسسات المحلية تشكل أهمية قصوى بالنسبة له، خصوصا أنها تسلط الضوء على إيمان البنك الكبير بأهمية تعزيز العلاقات التي تحقق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف وتسهم في تحقيق النمو وتوفير قيمة مضافة على جميع المستويات.



من جهته، قال كونال سينغ مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الدولية في البنك التجاري الكويتي «التعاون المشترك بين البنوك الكويتية في تقديم هذه التسهيلات الائتمانية يسلط الضوء على رغبتها باستمرار دعم المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي وعلى الصعيد الإقليمي، ويعد البنك التجاري الكويتي أحد البنوك الأكثر نشاطا على صعيد القروض المجمعة للعملاء في آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم، ونحن نتمتع بعلاقة قوية وطويلة الأمد مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات في مختلف الأنشطة المتعلقة بالقروض والسندات وأنشطة الخزانة وغيرها، ويسعدنا أن نشارك في الصفقة الجديدة التي تشكل إنجازا آخر في سجلنا».



من ناحيته، قال محمد نجيب الزنكي مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان «مشاركتنا في منح هذه التسهيلات الائتمانية المشتركة لشركة بارزة مثل دايو للهندسة والإنشاءات (Daewoo E&C)، تعكس التزامنا الراسخ بدعم المؤسسات العالمية متعددة الجنسيات، وتؤكد متانة قاعدتنا المالية وقدرتنا الكبيرة على التمويل، ونحن نبذل جهودا دؤوبة لتوسيع محفظة قروضنا المشتركة بشكل أكبر في المستقبل، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا العالمية، وتنويع منتجاتنا وحلولنا المالية التي نقدمها لعملائنا المحليين والدوليين».



أما يونغ هي لي رئيس إدارة التمويل في شركة دايو للهندسة والإنشاءات فقال من ناحيته «تشكل دولة الكويت منذ فترة طويلة محطة محورية في محفظة شركتنا التمويلية، ويسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة المهمة مع شركائنا في السوق الكويتي، ونحن ممتنون للثقة العالية التي أظهروها بأدائنا، ما يشكل إشارة إلى قوة عملياتنا التشغيلية، ونؤكد في هذا الصدد حرصنا الدائم على تعزيز علاقات التعاون التي تجمعنا معهم على مختلف المستويات».