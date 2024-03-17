داوى النصر خيبته القارية بالفوز على مضيفه الأهلي بهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إطار مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.



وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 68 من ركلة جزاء احتسبها حكم المواجهة بعد العودة لتقنية VAR.



وكان النصر خرج من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي بركلات الترجيح بعد أن تبادلا الفوز 1-0 و4-3 إيابا.



ورفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني.



وكان للنصر الأفضلية خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والخطورة، وألغى له حكم المباراة هدفا سجله رونالدو بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني، ألغى حكم المباراة هدفا سجله البرازيلي فيرمينو مهاجم الأهلي بداعي التسلل أيضا، قبل أن ينجح رونالدو في تسجيل التقدم للنصر من ركلة جزاء.



وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الطائي والاتفاق.



وسجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف الاتفاق (18)، وتعادل الطائي عن طريق فيرجيل ميسيدجان (45+4).



وارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 35 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الطائي إلى النقطة 22 في المركز السادس عشر.



وشهدت المباراة حصول محترف نادي الاتفاق ديماري غراي على بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي القادمة.