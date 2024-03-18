اعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن قيام أفرع البلدية في المحافظات بجولات ميدانية لإزالة الإعلانات المخالفة خلال انتخابات مجلس الأمة 2024.



وأكدت البلدية استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المفتشون في إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية على مدى فترة الانتخابات، حيث نفذ مفتشو إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات بمحافظة بلدية الفروانية جولة تفتيشية في إطار تطبيق أحكام القانون بإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الطرق خارج أسوار المقرات الانتخابية أو في شوارع المناطق السكنية، فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والساحات والإعلانات غير المرخصة من قبل البلدية.



وأشارت إلى أن الجولات قد أسفرت عن إزالة 42 إعلانا انتخابيا مخالفا تنوعت ما بين 36 إعلانا انتخابيا من دون ترخيص و6 إعلانات خارج المقار لانتخابات مجلس الأمة 2024.



ولفتت إلى استمرار المفتشين في تنفيذ جولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، مشددة على ضرورة الالتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة.