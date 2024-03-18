

كشفت Ooredoo الكويت، عن أحدث وأقوى حملاتها الترويجية لهذه السنة بمناسبة شهر رمضان، والتي أطلقتها منذ بداية الشهر المبارك لتقدم لعملائها فرصا حصرية لدخول عالم جديد ومتطور من التواصل عبر إنترنت الـ 5G من Ooredoo، وذلك من خلال عروضها المتميزة على كل من أجهزة راوتر 5G المتقدمة، وأحدث هواتف iPhone 15 وSamsung Galaxy S24 الذكية، بمزاياها الحصرية والرائعة مع باقات «شامل» للهواتف وللإنترنت.



وبالنسبة للعملاء المقبلين على شراء هاتف ذكي جديد، تقدم Ooredoo خياراتها لهم ضمن عرض لا يمكن تفويته، والذي يقدم فرصا للاستمتاع بإمكانيات Apple:iPhone15 وSamsung:Galaxy-24 الفائقة، مدفوعة بإنترنت 5G من باقات شامل للدفع الآجل بأسعار تبدأ من 22 دينارا شهريا، مع التزام لمدة سنة فقط، مع ميزات تشمل خيارين لشريحة الإنترنت للهاتف بسعة تصل إلى 1TB، بالإضافة إلى إنترنت تجوال يصل إلى 1GB ورسائل ودقائق محلية غير محدودة، مع مكالمات دولية مجانية تصل إلى 60 دقيقة، كما توفر Ooredoo جميع خيارات الإصدار والسعة للهاتفين.



أما للراغبين في للترقية لإنترنت 5G، وبخدمة متواصلة وسرعات غير مسبوقة، فإن Ooredoo توفر لهم ضمن عروضها للدفع الآجل في رمضان 2024، اشتراكات بباقة «شامل لإنترنت 5G غير محدود»، تأتي معها شريحة إضافية لمشاركة الإنترنت، وذلك بسعر لا يقاوم، ابتداء من 10 دنانير فقط شهريا، بخيارين للالتزام سواء لـ 12 أو 24 شهرا، كما يتضمن العرض المدهش إمكانية إضافة أي من أجهزة الراوتر المتطورة من Ooredoo، بأسعار تنافسية لمدة 24 شهرا من الالتزام، والتي تبدأ من 9 دنانير شهريا مع دفعة مقدمة، أو 10 دنانير كل شهر بدون مقدم.



ولأن كل فئة وشريحة من العملاء لها أهميتها بالنسبة لـ Ooredoo، توفر الشركة جميع الخيارات لأحجام وسعات أجهزة الراوتر الحديثة، بميزات تتناسب مع متطلبات كل عميل وتلاقي تطلعاته، إذ يشمل العرض الرمضاني لعملاء Ooredoo كلا من: راوتر CPE PRO5 أو راوتر ZTE CPE للإنترنت المنزلي، أو راوتر MIFI أو ZTE MIFI المحمول لإنترنت 5G في كل وقت وأي مكان.



وفي عروض رمضان المذهلة على الشرائح، تكافئ Ooredoo عملاءها بأشهر مجانية من الشركة، تصل إلى 4 أشهر، عند الاشتراك في باقات الدفع الآجل للشرائح، تبدأ من 9 دنانير، والتي توفر من 300GB إلى 1TB من إنترنت الـ 5G، مع دقائق ورسائل محلية غير محدودة. ولمزيد من الإثارة، قد تصل عروض الشرائح بمزاياها لتوفر شريحتين للمشاركة في خدمة إنترنت الـ 5G بسعة غير محدودة، مع إنترنت تجوال غير محدود أيضا، بالإضافة إلى 100 دقيقة دولية، عند زيادة قيمة الاشتراك، كما تقدم العروض ضمن خيارين للالتزام لمدة سنة أو سنتين.