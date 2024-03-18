

أطلق البنك الأهلي الكويتي حملته الترويجية الجديدة التي تتيح الفرصة للفوز بقسائم شرائية من مجموعة الشايع بقيمة 300 دينار عند استخدام أي من بطاقاته الائتمانية أو مسبقة الدفع حرصا منه على مكافأة عملائه بشكل مستمر.



وبدءاً من 10 مارس الجاري حتى 15 أبريل المقبل سيحصل جميع أصحاب البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع من عملاء البنك الأهلي الكويتي على فرصة التأهل لدخول السحب من خلال إنفاق مبلغ لا يقل عن 150 دينارا سواء محليا أو على المستوى الدولي عن طريق نقاط البيع أو عند الشراء إلكترونيا.

وسيتم احتساب النقاط وفرص دخول السحب كالتالي، عند إنفاق 1 دينار كويتي محليا يحصل العميل على 5 فرص لدخول السحب ودوليا بالعملات الأجنبية يحصل على 8 نقاط، وكلما زاد إنفاق العميل كلما زادت فرصه لدخول السحوبات، هذا وسيتم الإعلان عن 50 فائزا محظوظا في نهاية الحملة.



وتعليقا على العرض الجديد، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: ندرك أهمية مكافأة عملائنا على ولائهم المستمر لنا، ولذا قمنا بإطلاق هذه الحملة الجديدة لتوفير قيمة مضافة لهم على تجربتهم المصرفية الشاملة معنا، وهي واحدة من المبادرات العديدة التي تظهر تقديرنا الكبير للجميع على اختيار البنك الأهلي الكويتي كشريك مصرفي مفضل لهم.



من جهته، قال فرانسوا أورهان مدير إدارة خدمة الزبائن والتسويق والاتصالات في مجموعة الشايع: فخورون بالشراكة مع البنك الأهلي الكويتي كجزء من إستراتيجيتنا للتعاون مع شركاء استثنائيين ويتمتعون بمستوى عال من الابتكار، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الفرص لعملاء البنك لتحويل نفقاتهم اليومية إلى مكافآت مثيرة وقيمة لهم.

وتعتبر شركة الشايع من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة ولديها مجموعة متنوعة من العلامات الشهيرة عالميا في مختلف القطاعات، وتعد الشراكة بينها وبين البنك الأهلي الكويتي ميزة فريدة من نوعها وتتيح إمكانية الوصول إلى مجموعة من المنتجات المميزة على جميع المستويات بما يشمل قطاعات الأزياء والمطاعم والمفروشات والترفيه وغيرها.

وأضافت معرفي أن الشراكة مع مجموعة الشايع تشكل فرصة إضافية لزيادة رضا عملاء البنك الأهلي الكويتي، من خلال منحهم فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات العلامات التي تندرج تحت مظلة الشركة.

ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل التعرف على العروض والخصومات والحملات الترويجية المتنوعة التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.