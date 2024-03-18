

مبارك الخالدي



يختتم منتخبنا الوطني اليوم تدريباته بمعسكره المقام في أبوظبي استعدادا لمواجهة منتخب قطر 21 الجاري ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية، حيث من المقرر أن تغادر بعثة «الأزرق» أبوظبي عصر غدا متجهة إلى الدوحة تحضيرا لخوض المواجهة المرتقبة، إذ من المقرر أن يؤدي أول تدريباته مساء يوم الوصول.



وكان «الأزرق» قد أدى خلال تواجده في أبوظبي مجموعة من الحصص التدريبية المكثفة قبل الدخول في الأجواء الآسيوية، حيث اتسمت تدريبات منتخبنا بالروح المعنوية العالية بعد نجاح الجهازين الفني والإداري في توجيه تركيز اللاعبين نحو المباراة بعيدا عن أي ضغوط معنوية أو نفسية، كما تضمنت جانبا كبيرا اختص بالنواحي التكتيكية، إذ كثف المدرب البرتغالي روي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبدالكريم من المحاضرات الفنية الخاصة بطريقة اللعب التي سيلجأ إليها خلال المباراة.



ويتصدر «العنابي» ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بالفوز على المنتخب الأفغاني 8-1 في اللقاء الأول الذي احتضنه «ستاد خليفة الدولي»، وعلى منتخب الهند في المباراة الثانية التي جمعتهما على «ستاد كالينجا» بمدينة بوبانسوار الهندية 3-0، مسجلا أعلى معدل تهديفي برصيد 11 هدفا كأقوى خط هجومي في التصفيات الآسيوية المشتركة حتى الآن، فيما خسر منتخبنا أولى مبارياته على أرضه أمام الهند 0-1، بينما حقق الفوز في الجولة الثانية على المنتخب الأفغاني 4-0.



«الأولمبي» يستعد للبحرين



من جانب آخر، دشن منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة أولى حصصه التدريبية مساء الأول من أمس في معسكره المقام في أبوظبي بقيادة المدرب البرتغالي ايميليو بيكسي ومساعدة الوطني محمد الفيلكاوي.



وكان «الأزرق الواعد» قد انتظم في معسكره القصير الذي يأتي ضمن البرنامج المعد لخوض نهائيات كاس آسيا تحت 23 سنة الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات أوزبكستان وماليزيا وفيتنام.



ومن المقرر أن يلعب «الأولمبي» مباراته الودية أمام منتخب البحرين في 25 الجاري قبل العودة إلى البلاد.