

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يدخل منتخب قطر بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز معسكرا مغلقا اعتبارا من اليوم بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 18 من الدوري القطري، كما علمت «الأنباء» أن هناك اتجاها لدى الجهاز الفني لمنح شارة قيادة المنتخب للاعب السد أكرم عفيف، عقب إعلان زميله حسن الهيدوس الاعتزال اللعب دوليا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، ومن المقرر أن يرتدي عفيف أيضا القميص رقم 10 الخاص بالهيدوس اعتبارا من لقاء «الأزرق» الخميس المقبل.



في غضون ذلك، أعلن الاتحاد القطري فتح باب حجز تذاكر مباراة «العنابي» مع «الأزرق» التي ستقام في الـ 9:30 مساء الخميس المقبل على «ستاد جاسم بن حمد» بنادي السد.