

يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الجولة الخامسة من الدوري العام لكرة اليد اليوم بلقاء يجمع النصر برصيد نقطة واحدة مع التضامن الخالي من النقاط، وذلك في الـ 8.30 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم.



و«العنابي» مطالب اليوم بالتركيز، وأن يضع اللاعبين جل تفكيرهم في الملعب بعيدا عن المشاكل المالية التي تحصر النادي، والتي استجابت له الهيئة العامة للرياضة أمس الأول بتشكيل لجنة لصرف رواتب العاملين في النادي، أما التضامن فيحتاج إلى العمل المضاعف وصولا إلى مرحلة المنافسة مع الفرق الأخرى إذ تراجع أداء الفريق، وهو مطالب أيضا بالعمل على إعداد جيل قادر على تلبية الطموح من خلال السير في المراحل السنية باعتدال.



من جهة أخرى، تأهل كاظمة والصليبخات إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد لفئة تحت 19 سنة، حيث ينتظران اكتمال عقد الدور نصف نهائي للبطولة عقب مواجهتي القرين مع السالمية، وأيضا الكويت مع اليرموك، على أن تقام مباريات المربع الذهبي الجمعة المقبل على صالة الشهيد بمقر الاتحاد في الدعية.



وجاء تأهل كاظمة بالفوز على العربي 26-23 مساء السبت، فيما فاز الصليبخات على القادسية 28-17.