

فرمل فولام جاره اللندني توتنهام في سعيه للمشاركة في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بفوزه العريض عليه 3-0، بينها ثنائية لمهاجمه البرازيلي رودريغو مونيز، وذلك ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.



وبقي رصيد توتنهام 53 نقطة في المركز الخامس، مفوتا بذلك فرصة الارتقاء إلى المركز الرابع.



وحقق توتنهام فوزا معنويا على استون فيلا عندما سحقه 4-0 الأسبوع الماضي في عقر دار الأخير ليقترب منه بفارق نقطتين، وكان يمني النفس ان يتقدمه في الترتيب لكن فولام كان له رأي آخر ليلحق بجاره أول هزيمة له على ملعب «كرافين كوتيج» منذ عام 2008، كما فشل توتنهام في التسجيل للمرة الأولى في 40 مباراة.



من جانبه، ظهر أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام منفعلا في حديثه بعد الهزيمة أمام فولام، ورد بانفعال شديد: «لقد انتهى كل شيء (التواجد بالمراكز الأربعة الأولى)، لذا سنتقدم للمركز السادس، ما الذي ينبغي علي أن أقوله لذلك؟»، مضيفا: نحن نتأخر بنقطتين عن أستون فيلا، نعم؟ ماذا يعني ذلك مع بقاء 10 مباريات، وهناك الكثير لنلعبه، أنا لا أقلق بشأن هذه الأشياء، لا يتعلق الأمر بمجرد الوقوع بمكان ما في الترتيب».



وانتزع لوتون تعادلا صعبا 1-1 على ارضه مع نوتنغهام فوريست،



وهي أول نقطة للوتون بعد ثلاث هزائم تواليا، آخرها عندما تقدم على مضيفه بورنموث 3-0 قبل أن يقلب الأخير الطاولة عليه ويخرج فائزا 4-3 منتصف الأسبوع.