بشرى شعبان



كشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ «الأنباء»، عن أن حصيلة الأسبوع الأول من المخالفات من عمل فرق التفتيش والمتابعة على العمل الخيري خلال شهر رمضان الجاري والمشاركة فيه 30 جمعية خيرية كانت سحب ما يقارب 10 بطاقات من مندوبين يعملون على جمع التبرعات بشكل مخالف للقانون والنظم واللوائح، موضحة المصادر أن البطاقات التي يتم سحبها لا تعاد مرة أخرى مطلقا ويتم إيقاف حاملها عن العمل في المشروع الخيري.



كما بينت المصادر أن الأسبوع الأول شهد إزالة ما يقارب 35 كشكا لجمع التبرعات العينية في مختلف المحافظات إلى جانب ضبط اكثر من 20 حالة جمع تبرعات دون ترخيص منها حالات فردية لأشخاص، ومنها مؤسسات غير مصرح لها بجمع التبرعات.



هذا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الحالات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بشأنهم، كما تم رصد عدد قليل من الإعلانات الإلكترونية على التواصل الاجتماعي.



وأكدت المصادر أن معظم الجمعيات الخيرية ملتزمة بالقانون والضوابط والشروط المنظمة للعمل الخيري ونسبة المخالفات أقل بكثير من الأعوام السابقة.



وأضافت أن «فرق التفتيش التابعة للوزارة ترصد وتزيل مخالفات العمل الخيري فورا، سواء المقترفة من الجهات أو من الأفراد، كما أنها تراقب مواقع التواصل (تويتر، وإنستغرام، وواتساب، وفيسبوك) وتتابعها وترصد دعوات التبرعات غير المرخصة، التي لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبحق أصحابها».



وقالت المصادر إن «بعض المجهولين يستغلون فطرة المجتمع الكويتي وحبه لمساعدة المحتاجين للوصول إلى مآرب خاصة بعيدة تماما عن العمل الخيري، لذا نهيب بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين ضرورة تحري الدقة خلال التبرع، وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد، لاسيما أن هذه الأموال قد تقع في أيدي من يستغلها بصورة خاطئة تشوه العمل الخيري الكويتي».