أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بحملات ميدانية في نطاق المحافظات للكشف على سريان التراخيص الصحية وتراخيص إعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والإعلانات خلال شهر رمضان المبارك. وقالت إن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة العاصمة نفذ حملة تفتيشية مكثفة للكشف على تراخيص المحلات والاعلانات واتخاذ كافة الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم في هذا الخصوص بمنطقة الشويخ الصناعية.



وأكدت قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في محافظة العاصمة بتنفيذ حملة ميدانية مكثفة أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تنوعت بين عدم تجديد الاعلان وإقامة اعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص، وإضافة اعلان تعريفي للنشاط من دون ترخيص واستغلال مساحات وساحات بدون ترخيص من البلدية ومخالفة اشتراطات الترخيص الصادر على اساسها من البلدية وتشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لما نصت عليها اللوائح والأنظمة الخاصة بهذا الشأن بالاضافة إلى رفع 70 اعلانا عشوائيا بمختلف الاحجام.