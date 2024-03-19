فرحان الشمري



دعا النائب السابق مرشح الدائرة الأولى أحمد لاري إلى بذل أقصى درجات الجهد والسعي بقوة، مفضلا تسامي روح الفريق الواحد والمشاركة بالإنجاز.



وقال لاري خلال ندوة أقامها في ديوانه بالدائرة الأولى لناخبات الدائرة «علينا المشاركة بقوة وعدم تسرب الإحباط إلى النفوس بسبب كثرة الإبطال والحل، مؤكدا أن من يؤمن عليه أن يشارك في أي استحقاق لاختيار المرشح الذي يخدم الوطن والمواطنين، داعيا إلى عدم الالتفات إلى من يدعو إلى العزوف عن المشاركة.



وأكد لاري «أن مجلس 2023 قدم الكثير من الإنجازات، بالإضافة إلى إقرار 14 قانونا في 5 أشهر، كان وراء صدور العفو الذي أدخل الفرحة في نفوس أطياف الشعب الكويتي، لافتا إلى أن مجلس 2023 أقر رفع معاشات المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار وتضمين ربات البيوت في برنامج عافية، فضلا عن القوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية ومن نتائجها انخفاض أسعار الأراضي.



وأوضح لاري «شهد مجلس 2023 تعاونا مع الحكومة وتوافقا على خارطة تشريعية تضمنت غالبية القضايا التي ظلت تراوح مكانها على مدى عقود».