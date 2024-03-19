استقبل مرشح الدائرة الثالثة عبدالله غضنفر أهالي وناخبي الدائرة الثالثة مساء أمس الأول، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده المولى جل وعلا على بلدنا الحبيب الكويت باليمن والخير والبركات.



وتبادل الحضور الأحاديث في شتى مناحي الحياة سواء الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان، أو السياسية وإجراء الانتخابات في شهر رمضان المبارك.



وتقدم غضنفر بالشكر الجزيل لكل من حضر إلى مقره الانتخابي، داعيا الجميع إلى إيصال صوت الكويت الحر الذي يدافع عن حقوق المواطن ومكتسباته من خلال إيصال مرشحين أكفاء يخافون الله ويضعون مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.