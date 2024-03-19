

أعلنت Ooredoo الكويت عن نجاح سير العمليات التشغيلية لأحدث مرافقها المخصصة لمحبي الألعاب الرقمية، ProPing Gaming Lab، حيث يعمل هذا المرفق الحديث على مدار الساعة كمركز خدمة متخصص حصريا بتقديم الدعم لممارسي ألعاب الفيديو والاستجابة السريعة لطلباتهم بهدف توفير تجربة ممتعة خالية من أي مشكلة تقنية. ولقد تم تطوير هذا المرفق الحديث من خلال شراكة تعاونية تجمع بين Ooredoo الكويت، وشركتي FASTtelco وBlink، ليكون نقطة الانطلاق نحو تغيير منظومة الألعاب الرقمية بشكل جذري لهواة الألعاب ومحبيها من مختلف أنحاء الكويت. وبالاستناد إلى خبرة شركة Blink الطويلة في مجال أجهزة الألعاب عالية الجودة، ومن ضمنها أجهزة كمبيوتر عالية الأداء، وحدات التحكم، أجهزة الواقع الافتراضي (VR)، مقاعد مريحة، صممت Ooredoo الكويت هذا المختبر بدقة لتلبية احتياجات عشاق الألعاب الالكترونية. كما تنفرد الشركة بكونها أول شركة اتصالات قامت بتكريس مساحة مخصصة لهذه الغاية، وهو ما يؤكد حرصها على خدمة مختلف شرائح المجتمع.



ويهدف ProPing Gaming Lab إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، حيث تدرك Ooredoo الكويت أهمية سرعة الاتصال والتكنولوجيا المتقدمة بالنسبة لللاعبين، ولهذا، يعمل مختبر الألعاب كنظام دعم فريد من نوعه، حيث يوفر بيئة شاملة لاختبار مستويات «PING» في الألعاب المثبتة والمطروحة حديثا، مما يجعل تجربة اللعب أكثر سرعة واستثنائية.



ويمكن الآن لمحبي ممارسة الألعاب عبر الإنترنت من عملاء Ooredoo وFASTteleco الاستفادة من الموارد القيمة التي يقدمها الـ ProPing Gaming Lab. ففي حالة وجود مشكلات متعلقة باللعبة (مثل مستوى «PING»)، سيقوم فريق خدمة العملاء المختص على الفور باستخدام المختبر لتحديد المشكلة ومعالجتها.