

في إطار برنامجه الرمضاني السنوي والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والخيرية المواكبة لهذا الشهر الفضيل، يواصل البنك التجاري الكويتي أنشطته الخيرية التي استهلها منذ بداية الشهر الفضيل بتوزيع وجبات السحور على عمال البناء والتنظيف الموجودين في مختلف المناطق خلال شهر رمضان ضمن حملة سحوركم علينا.



وفي تعليقها على الحملة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في «التجاري»، أماني الورع: «من المعروف أن حملة «سحوركم علينا» التي أطلقها البنك منذ عدة سنوات سابقة تأتي مكملة لحملة «هون عليهم»، حيث تأتي الحملة، الموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء المتواجدين في الشوارع، بهدف التواصل مع هذه الفئة في مختلف المناسبات، ومنها شهر رمضان، والتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم».



وأضافت أماني الورع أن البنك أخذ زمام المبادرة بإطلاق مثل هذه الحملات المبتكرة خلال شهر رمضان وطوال العام، استشعارا لمسؤوليته الاجتماعية تجاه عمال البناء والتنظيف الموجودين في أماكن عملهم، حيث يقوم فريق قطاع التواصل المؤسسي بتوزيع وجبات السحور على العمال، مبينة أن هذه الحملة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، بهدف تقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئة الجديرة بكل اهتمام ورعاية، مشيدة بجهود جميع الموظفين المتطوعين في الحملة.