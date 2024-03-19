

قال مدير إدارة المساعدات التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي إن مشروع «أبشروا بالخير» حقق إنجازات ملموسة منذ بدايته، حيث ساعدت الجمعية من خلاله قرابة 4 آلاف أسرة متعففة داخل الكويت، بما يعادل أكثر من 20 ألف شخص.



وأوضح الخالدي أن الجمعية تطرح «أبشروا بالخير» كمشروع رائد خلال شهر رمضان يوم الجمعة المقبل لمساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة داخل الكويت، لافتا إلى أن هناك أسراً كثيرة تنتظر مساعدات المشروع، الذي ترك بصمة في المجتمع من حيث مساعدة آلاف المستفيدين، فنحن نحرص على تذليل الصعاب التي تتعرض لها الأسر المتعففة داخل الكويت، ونقوم بالتأكد من حاجة الأسرة الشديدة للمساعدة وذلك بعد الاطلاع على الأوراق الرسمية الموثقة.