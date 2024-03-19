

القاهرة - محمد صلاح



استرجعت الفنانة إلهام شاهين تاريخ أعمالها الدرامية، لاسيما تلك التي تم عرضها في مواسم دراما رمضان الماضية، معربة عن سعادتها بهذه المشاركات، خاصة أنها تعلمت منها الكثير.



وحرصت إلهام على أن تشارك محبيها ذكرياتها في المواسم الرمضاني، حيث نشرت مقطع فيديو تضمن لقطات من المسلسلات التي عرضت لها في الشهر الفضيل، وذلك عبر صفحتها على «إنستغرام»، وعلقت: «عندي رصيد رمضاني كبير جعلني أقضي رمضان في الستوديوهات معظم سنين عمري، كل هذه المسلسلات عرضت في رمضان، كنت أشتغل كتير، أحيانا عملين أو تلاتة في رمضان، أدواري هي أيامي الحلوة، تحمل أجمل ذكرياتي مع أجمل ناس من أهل الفن، بحبهم من كل قلبي، وبشكرهم على إبداعهم».

وأضافت: «أنا عشت تجارب وخبرات شخصياتي واستمتعت بها جدا وتعلمت منها، الله على الدراما المصرية وجمالها، وجمال رمضان».