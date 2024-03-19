

ياسر العيلة



النجم المطرب عبدالعزيز الويس مشغول حاليا بعمل مسرحي غنائي بعنوان «سلم ولدهم» سيقام على مسرح «دار المهن الطبية» بالجابرية.



عن تفاصيل هذا العمل، تحدث الويس لـ «الأنباء» قائلا: «سلم ولدهم» مسرحية غنائية للطفل نشرح من خلالها ما هو «القرقيعان»، وان حلاوته في بساطته، ونقدم ذلك ضمن قصة بسيطة تتخللها لوحات استعراضية غنائية، فالعمل يتحدث عن قرقيعان «فرجان»، أول، وكل الأعمار كانوا يحتفلون به.



وأضاف: سنقوم في نهاية العرض بالسماح للأطفال المتواجدين من الجمهور بالصعود على خشبة المسرح لـ «يقرقعون» ويستمتعوا بالألعاب الشعبية في شكل مسرح تفاعلي.

باختصار ستكون سهرة حلوة ومميزة بشكل «وايد» منظم، وبدلا من أن الاطفال «يقرقعون» في الشارع ويتعرضون لبعض المخاطر مثلما نسمع كل عام عن حادث «دهس» أو إصابة، نحن نريدهم أن «يقرقعون» أمام أعيننا ومعنا في المسرح، ومن هنا انطلقت فكرة العمل أن نجمع الصغار في مكان واحد «يستانسون» فيه، وأهاليهم يرتاحون في بيوتهم.



وكشف الويس عن ان المسرحية من فكرته وألحانه ويقوم بالغناء فيها شباب أصواتهم جميلة، بالإضافة الى أن الممثلين المشاركين جميعهم وجوه جديدة.

وأردف: معنا أيضا كل مشاهير «التيك توك» في الكويت، مشيرا إلى أن العرض سيقدم للجمهور لمدة ثلاثة أيام فقط، حيث يبدأ العرض الأول 15 رمضان الجاري فيما سيعرض العرضان الآخران يومي 18 و19 من الشهر نفسه.



الجدير بالذكر أن المسرحية تحت إشراف عام محمد الحملي، وفكرة وألحان عبدالعزيز الويس، وكلمات الأغاني عبدالله العماني ومشاري المحبوب، وإخراج عبدالله عباس، ومدير المشروع أحمد الحريبي.