

ما أبرز الخصائص المفيدة للبقوليات؟





أثبتت العديد من الدراسات العلمية، أن تناول البقوليات (الحمص، البازلاء، الفول، العدس، الفاصوليا وغيرها) يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة، فالبقوليات غنية بالمواد المفيدة للجسم، فمثلا تحتوي على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي الجسم من عمليات الأكسدة التي تؤدي إلى أمراض القلب، وتعزز نشاط الكريات البيض - خلايا الدم المشاركة في العمليات المناعية، كما أنها تحتوي أيضا على 10.5% من حاجة الجسم اليومية للفوسفور، ما يساعد في الحفاظ على صحة مينا الأسنان وتمعدن أنسجة العظام. وتحتوي 100غ من هذه المنتجات، على نحو 18% من حاجة الجسم اليومية للحديد المفيد بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون فقر الدم بسبب نقص الحديد.



ويشكل البروتين 40% من تركيب البقوليات، لذلك تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، فمثلا 100غ من الفاصوليا المسلوقة تحتوي على 180 سعرة حرارية. بالإضافة إلى ذلك، تحسن البقوليات عملية الهضم لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوي 100غ منها على 15غ من الألياف الغذائية، ما يعادل 50% من حاجة الجسم اليومية.



كما يجب الأخذ بالاعتبار أنه للحفاظ على صحة الجسم لا تكفي البقوليات وحدها، أي يجب اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع. لكل وجبة، يتم تقسيم طبق قطره 22-23 سم إلى أربعة أجزاء: نصفه للخضار والفواكه، وربعه للبروتينات النباتية، مثل الفول أو البازلاء أو العدس أو الحيوانية - اللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك أو الدواجن، والربع الثاني للكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب والمعكرونة».



ومن المفضل تناول البقوليات 2-3 مرات في الأسبوع لا أكثر، لأنها تشكل عبئا على الجهاز الهضمي. ولا ينصح من يعاني من النقرس بتناول البقوليات، لأنها تحتوي على البيورينات التي تتحول في الجسم إلى بلورات حمض البوليك، كما لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة والاثني عشر، لأنها يمكن أن تهيج غشاء الجهاز الهضمي لاحتوائها على ألياف غذائية خشنة.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»

