

أقام النادي الكويتي للغوص والإنقاذ غبقته الرمضانية في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي تخللها حفل تكريم لأبطال اللعبة وتقديم شهادات لأصحاب الأرقام الوطنية.



شارك في الحفل أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء اللجنة الفنية واللاعبون الذين ساهموا في تحقيق الأرقام القياسية، كما حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة والغوص.



وعلى هامش الحفل، أعرب رئيس النادي م.طلال السرحان، عن فخره بإنجازات أعضاء النادي وشكرهم على جهودهم الكبيرة في تطوير رياضة الغوص والإنقاذ، مؤكدا أهمية دعم اللاعبين وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.