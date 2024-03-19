

يحيى حميدان



اعتمد الجهازان الإداري والفني لفريق الكرة بنادي التضامن إقامة 4 مباريات تجريبية خلال فترة التوقف الحالية للمباريات الدولية «فيفا داي». ومن المقرر أن يلتقي «العنيد» مع الشباب غدا الأربعاء، ثم الفحيحيل بعد غد الخميس، والكويت الأحد المقبل، على أن يختتم مبارياته الودية أمام كاظمة الاثنين المقبل.



ويسعى مدرب التضامن البرتغالي ميغيل ليال من الوديات الأربع، الى وضع كامل اللاعبين المتاحين في أعلى درجات الجاهزية قبل استئناف القسم الرابع والأخير من دوري «زين» للدرجة الأولى، حيث يحتل «العنيد» المركز الثاني برصيد 19 نقطة ويصارع بقوة للحصول على إحدى بطاقتي التأهل للدوري الممتاز من مبارياته الأربعة الأخيرة من عمر المسابقة.