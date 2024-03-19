

مبارك الخالدي



يحلّ فريق الجهراء ضيفا على القادسية السبت المقبل في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مواجهات دوري زين الممتاز بشقيه في مجموعتي البطولة والهبوط، إذ يلتقي «الأصفر» مع الفحيحيل 29 الجاري ضمن الجولة الثانية لمجموعة البطولة، بينما يواجه الجهراء نظيره كاظمة 31 منه في إطار منافسات مجموعة الهبوط.



وفي جانب آخر، تراجع المدرب الوطني عبدالله الشلاحي، عن استقالته التي أعلن عنها قبل يومين استجابة منه لتدخلات وطلب الجهاز الإداري للفريق وبعض الشخصيات الذين طلبوا منه الاستمرار معهم نظرا للتحسن الملحوظ في أداء الفريق والتفاهم التام بين اللاعبين والمدرب.