

قاد الپولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لتحقيق فوز ساحق على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.



وانتزع النادي الكاتالوني المركز الثاني من جيرونا الذي خسر أمام خيتافي 0-1، كما عزز آماله الضئيلة بالدفاع عن لقبه أمام غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الحالي.



وبات في رصيد برشلونة 64 نقطة متخلفا بثماني نقاط عن ريال، إلا انه بات يتقدم عن جيرونا الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطتين.



في المقابل، تراجع اتلتيكو إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن اتلتيك بلباو الرابع.



وكان ليفاندوفسكي نجم اللقاء بامتياز بعد ان سجل هدفا ومرر تمريرتين حاسمتين ليسهم في هدفي البرتغالي جواو فيليكس (38) وفيرمين لوبيس (65).



قال مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز إن فريقه لعب «واحدة من أفضل مباريات الموسم، إن لم تكن الأفضل» وأنه «يمكن الحلم» بالفوز بالدوري الإسباني.



وصرح تشافي: «لقد كانت واحدة من أفضل مباريات البطولة، إن لم تكن الأفضل. لعبنا جميعا مباراة رائعة كفريق وعلى المستوى الفردي».



وأكد «الآن يمكننا أن نحلم».



وتابع «صحيح أن المسافة مع ريال مدريد لاتزال كبيرة للغاية، وأن الأمر معقد جدا، لكننا سنحاول».



وفيما يتعلق بطرده في الدقيقة 42، أشار إلى أن الحكم الرابع أخبره أن ذلك بسبب «الإيماءات».



من جهة أخرى، حقق ألميريا أخيرا فوزه الأول هذا الموسم في الدوري وذلك على حساب مضيفه لاس بالماس 1-0.



تعادل انتر ونابولي



أوقف نابولي حامل اللقب سلسلة انتصارات انتر متصدر ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم عند 10 مباريات وذلك بعد تعادلهما 1-1 ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين والتي شهدت تعزيز ميلان لمركزه الثاني بفوزه على هيلاس فيرونا 3-1 مقابل تعثر يوفنتوس بتعادله السلبي امام جنوى.



ولا يزال انتر يتصدر الترتيب بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه ميلان الثاني، و17 عن يوفنتوس الثالث.



ومنح ماتيو دارميان الاسبقية لانتر (43) قبل ان يعادل البرازيلي جوان جيزوس لنابولي (82).



ليفركوزن يقترب



خطا باير ليفركوزن خطوة إضافية نحو إحراز لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه عقب عودته بفوز ثمين على حساب مضيفه فرايبورغ 3-2 ضمن المرحلة السادسة والعشرين.



وسجل أهداف ليفركوزن كل من فلوريان فيرتز (2) والتشيكي ادام هلوسيك (40) ومواطنه باتريك شيك (53)، فيما سجل هدفي فرايبورغ الياباني ريتسو دوان (10) ويانيك كيتل (79).



وواصل ليفركوزن مشواره الرائع في الدوري محققا فوزه السابع تواليا والـ22 هذا الموسم، حيث لم يخسر في مختلف المسابقات في 38 مباراة حتى الآن (33 فوزا مقابل 5 تعادلات) معززا رصيده بـ70 نقطة ومحكما قبضته على صدارة «بوندسليغا» حيث يتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ.



«هاتريك» مبابي



قاد النجم كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب إلى فوز ساحق على حساب مضيفه مونبلييه 6-2 بعد ان احرز ثلاثية «هاتريك» وتمريرة حاسمة، ذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.



وشارك مبابي اساسيا في المواجهة التي سجل فيها ثلاثية (22 و50 و63) رافعا رصيده إلى 24 هدفا في صدارة هدافي «ليغ 1» فيما أضاف البرازيلي فيتينيا (14) والكوري الجنوبي لي كانغ-إن (53) والبرتغالي نونو مينديش (89) اهداف فريقهم الثلاثة الاخرى. وسجل للخاسر هدفيه أرنو نوردين (30) وتيجي سافانييه (45+2 ركلة جزاء).



ورفع سان جرمان رصيده في صدارة الترتيب إلى 59 بفارق شاسع هو 12 نقطة عن بريست الثاني.