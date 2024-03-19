الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن المدرب الإسباني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم ماركيز لوبيز قائمة مباراتي منتخبنا الوطني «الأزرق» بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والمقرر لهما يومي 21 و26 بالدوحة والكويت تواليا.



وضمت القائمة 25 لاعبا، وهم: مشعل برشم (السد)، وصلاح زكريا (الدحيل)، وسعود الخاطر (الوكرة) في حراسة المرمى.



وفي خط الدفاع: المهدي علي ولوكاس مينديز (الوكرة)، طارق سلمان (السد)، همام الأمين (الغرافة)، بسام الراوي (الريان)، سلطان البريك (الدحيل)، ومحمد عياش (الأهلي).



وفي خط الوسط: أحمد فتحي وجاسم جابر وعبدالله المعرفي (العربي)، عبدالعزيز حاتم (الريان)، محمد وعد ومصطفى مشعل (السد)، مهدي المعجبة (الشمال)، وعبدالله الأحرق (قطر).



وفي خط الهجوم، أحمد الجانحي وأحمد علاء (الغرافة)، أكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق (السد)، المعز علي (الدحيل)، أحمد الراوي (الريان)، وإسماعيل محمد (الدحيل).



ويخوض «العنابي» بطل آسيا المباراة الأولى أمام شقيقه المنتخب الكويتي الخميس المقبل على «استاد جاسم بن حمد» بنادي السد، على أن يخوض المباراة الثانية بالكويت الثلاثاء المقبل وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم بجانبيهما منتخبا الهند وأفغانستان.