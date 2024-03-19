

تراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية على أدنى مستوى لها خلال 10 أيام، بعدما انخفضت إلى ما دون 66000 دولار، وهو انخفاض بنسبة 5% خلال آخر 24 ساعة.



وأظهرت بيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView أدنى مستويات جديدة لأسعار البيتكوين عند 64.522 دولارا على Bitstamp.



التراجع كان أكبر لعملة «إيثريوم»، التي انخفضت 10.5% خلال آخر 7 أيام، لتتداول حول مستوى 3500 دولار.



وتأثرت العملات المشفرة الهزلية، دوجكوين، وشيبا إينو، إذ تراجع كل منهما بأكثر من 10% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأشار حساب شهير يدعى Watcher.Guru على X، إلى أن انتهاء خيارات بقيمة 3.5 مليارات دولار كان الدافع وراء عمليات البيع الكبير على عملتي بيتكوين وإيثريوم.